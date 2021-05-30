HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

30.05.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu. Olayda polis aracının camları kırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

Olay, gece saatlerinde Menzilahir Mahallesi Yenieğri Sokak üzerinde meydana geldi.

Silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Mahalleye giren polis ekiplerinin aracına bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı. Ekip aracının camının kırıldığı olayda şüpheliler havaya ateş açmaya devam ederken, bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

EKİP ARACI ÇEKİCİ YARDIMIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından camı kırılan polis aracı bölgeden çekici yardımıyla götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklamaOkul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
polis Edirne

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Genç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

Genç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Prof. Hotamışlıgil: Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir

Prof. Hotamışlıgil: Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.