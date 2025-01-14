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  4. Edirne'de sır olay! Evinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Edirne'de sır olay! Evinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

14.01.2025 22:17
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Edirne'de bir kadın, kısa bir süre önce taşındığı evinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Edirne'de sır olay! Evinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

İddiaya göre, Abdurrahman Mahallesi Çeltik Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 56 yaşındaki Günnaz Cancı'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Kalbinden bıçaklanmış kadını kanlar içinde gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli olarak değerlendirilen olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne
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