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Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Edirne'de koronavirüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Edirne'de sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi

Edirne'de koronavirüs önlemleri kapsamında fabrika ve lokantaların kapanması sonucu beslenmekte sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına belediye ekipleri yaş ve kuru mama takviyesinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, bazı fabrikaların koronavisürü tehlikesine karşılık faaliyetlerine ara verdiklerini, bu nedenle de belediyenin yaş ve mama takviyesinin artırdığını söyledi. Tanrıkulu, "Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımıza bu zor zamanlarda daha da özen gösteriyoruz. Eski çöplükteki beslemelerimiz sabah ve öğleden sonra olmak günde 2 kez olmak üzere devam ediyor. Lokantaların ve fabrikaların koronavirüsü nedeniyle kapanmasından dolayı belediye olarak fazladan mama alarak yaşam alanlarına koyuyoruz" dedi.

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