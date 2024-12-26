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Edirne'de sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere şafak operasyonu: 26 gözaltı

26.12.2024 18:50
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Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 33 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 şüpheli yakalandı.

Edirne'de sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüphelilere şafak operasyonu: 26 gözaltı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından taşınması veya bulundurması yasak olan silah veya kesici aletlerle paylaşım yapan ve çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 ekip 105 personel görev aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 7 fişek, 2 bıçak ile yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polislere yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

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Halkın bugün dünden daha güvenli ve daha huzurlu bir Edirne'de yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görev başında olduklarını aktaran Karaburun, "Her ne şartta olursa olsun Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi tüm halkımıza hissettireceğiz. Edirne'nin her noktasında trafiğinde, asayişinde kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi her daim hemen ensesinde olacak" dedi. (İHA)
AW358532_06Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Edirne şafak operasyonu
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