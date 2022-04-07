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  4. Edirne'de tonlarca zift tarlalara yayıldı! Korkutucu boyut böyle görüntülendi

Edirne'de tonlarca zift tarlalara yayıldı! Korkutucu boyut böyle görüntülendi

07.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bulunan bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının bin 500 tonluk basınca dayanamayıp yıkılması sonucu tarım arazileri ziftle kaplanıp zarar görürken, duvarın ise paramparça olduğu görüldü. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, ''En kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çaba gösteriliyor. İnşallah en kısa zamanda da arazi temizlenmiş olur” dedi.

Edirne'de tonlarca zift tarlalara yayıldı! Korkutucu boyut böyle görüntülendi

Edirne'de havuzda yaşanan patlama sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi. Şantiye alanında yapılan incelemede duvarın paramparça olduğu görüldü. Dere kenarına ve tarım arazilerine yayılan ve kalıp haline gelen zift iş makineleri yardımıyla kolaylıkla temizlenirken, zaman zaman ise hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak ziftin tekrar erime riskine karşı işçiler adeta zamanla yarıştı.

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde temizlik çalışması başlattı. Tarım arazilerinde donan ve sertleşen zifti, iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler, zeminden kaldırdıkları ziftleri kamyonlara yükledi. Bölgedeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve ekipler, konunun takibinde olduklarını belirttiler.
Çevre kirliliğine neden olan tesis ile ilgili yapılan incelemede Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Tesisin ÇED raporu olmaksızın faaliyete başladığını belirten Müdür Engin Öztürk, idari süreç başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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''İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI''

“Çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edildi”
Çevre mevzuatı gereğince bertarafın yapılacağını belirten Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, “Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Aynı zamanda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle bölgede incelemeler yapıyoruz. Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlatıldı. Bu alanla ilgili çalışmalar başlatıldı. En kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çaba gösteriliyor. İnşallah en kısa zamanda da arazi temizlenmiş olur” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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Edirne
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