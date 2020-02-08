HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de üzücü olay... Kuşlar donarak öldü

Edirne'de üzücü olay... Kuşlar donarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 08:32 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kuşlar donarak öldü. Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, su ve yiyecek bulamayan kuşların donmaması için kapı ve pencere önlerine yem ve su bırakılabileceğini söyledi.

Keşan'da, akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Büyük Cami Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Ağa Camii'ne giden cemaat, avluda çok sayıda ölü ardıç kuşu ile karşılaştı. Donarak öldüğü belirlenen kuşlar, haber verilmesi üzerine gelen belediye ekiplerince toplanıp, gömüldü.

Veteriner Hekimi Kubilay Yılmaz, kuşların havanın ani soğuması, su ve yiyecek bulamaması nedeniyle donarak öldüğünü belirterek, "Hava sıcaklıklarının ani değişmesine bağlı olarak kuşlarda yeterli direnç oluşamadığından dolayı özellikle aç ve susuz kaldıklarında donarak telef olabiliyorlar. Bu nedenle kuşlar için dışarıya korunaklı kafesler yapılabilir. Bunu orman işletme müdürlükleri ve belediyeler kısmen yapıyor. Ama diğer vatandaşlar da gönüllü olarak yapabilir. Dışarıdaki suların donması nedeniyle yine belirli yerlere sıcak su konulabilir. Ayrıca pencere kenarlarına, kapı önlerine kuşların beslenmesi için kuru gıdalar da konulabilir" dedi.

'KAPI, PENCERE ÖNLERİNE SU VE YİYECEK KOYALIM'

Kubilay Yılmaz, kuşların, kış aylarında yeterli beslenmeme ve susuz kalma durumlarında donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Yeterli su içmeleri ve yemek yemeleri kuşların donmasını önleyecektir. Aç ve susuz kalan diğer sokak hayvanları içinde bu aynı. Diğer hayvanlar da ölebilir. Yemek yedikçe enerji miktarı artar. Özellikle daha soğuk olan akşam saatlerinde enerji ihtiyaçları daha fazladır. Bize düşen görev, cam veya kapımızın önüne hazır kuş yemi, artık yemek ve sıcak su koymaktır" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Annesine silah çeken babasını öldürdüAnnesine silah çeken babasını öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan küs

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi! Ünlü çift Atina'da görüntülendi

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

Annesini kurtarmak isteyen 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Kan donduran olay! 14 yaşında doğum yapan kız...

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
""'KAPI, PENCERE ÖNLERİNE SU VE YİYECEK KOYALIM'"" ekmek kırıntıları falan tamamda koyduğumuz sular hemen donuyo ... :(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış

Yalova Belediyesi'nden zimmetine para geçiren muhasebeci!

Son dakika! Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatan kişi bakın kimmiş!

Kavga sırasında annesine silah çeken babasını öldürdü

Annesine silah çeken babasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.