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  4. Edirne'de yağışlar kasım ayında normaline göre yüzde 96 azalış gösterdi

Edirne'de yağışlar kasım ayında normaline göre yüzde 96 azalış gösterdi

06.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Edirne'de yağışlar kasım ayında normaline göre yüzde 96 azalış gösterdi

Yağışlar tüm yurtta ülke genelinin altında gerçekleşti ancak en dikkat çekici il Edirne oldu. "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı. Bu azalış Edirne'de yüzde 96 oldu. Yağışların azlığı kentteki nehirlerin debilerini de etkiledi. Geçen yıla oranla Meriç 2 ve Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı.

Edirne'de ise kasım ayında normaline göre yüzde 96 meydana geldi.

Edirne'de ise son yılların en kurak yazı yanında en kurak kışına doğru gidiliyor.

Kente 2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşmesine rağmen bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında 50 kilogram yağış aldı.

Bu yıl haziran ayında 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos ve eylül, ekim ve kasım aylarında ise neredeyse hiç yağış düşmedi.

NEHİRLER GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜK SEVİYEDE AKIYOR

Hem kaynağı Bulgaristan hem de Edirne'de yağışlardan beslenen Tunca ve Meriç nehirlerinde de seviye oldukça düştü.

Geçen yıla oranla Meriç 2 ve Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor.

DSİ istatistiklerine göre, Meriç geçen yıl aralık ayının ilk 5 gününde 152,6 metreküp/ saniye ortalamasıyla akarken bu yıl aynı dönemde 80 metreküp/saniye civarında akıyor.

Tunca Nehri'nde ise seviye düşüklüğü daha belirgin.

Geçen yıl aralık ayının ilk beş gününde 11,6 metreküp/saniye seviyesinde akan Tunca bu yıl ise 2,25 metreküp seviyesinde ilerliyor.

Debilerin düşmesi sonucu nehir ortalarında oluşan kum adacıkları ise suların ne denli çekildiğini gösteriyor.

AA

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