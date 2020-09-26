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Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir eğlence mekanında oryantallik yapan kızı Diğdem Uslu'yu (32) boğarak öldürdükten sonra cesedini bıçakla parçalara ayırıp, ormanlık alana gömdüğü iddia edilen Hasan Uslu (56), tutuklu yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne Satı Uslu (54) ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis

Keşan'da 9 Ocak 2019 tarihinde, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda, kozalak toplamaya giden bir kişi gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu buldu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, kentteki bir gece kulübünde oryantallik yapan Diğdem Uslu'ya ait olduğu tespit edildi. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda, kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiği, kafa ve diğer uzuvlar da bulundu. Vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler olduğunun belirlenmesi üzerine polis, Diğdem Uslu cinayetinde dönerci ustası olan babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştı. Uslu ailesinin evinde yapılan incelemede de cinayet izleri bulundu. Polis, Hasan Uslu ve eşi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.

SAVCILIK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda susma hakkını kullanan Hasan Uslu, savcılığa verdiği ifadesinde, kızını elleriyle boğduğunu, bıçakla parçaladığı cesedi bir süre derin dondurucuda sakladığını ardından da sırt çantası içerisinde kızının köpeğini de yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü söyledi. Hasan Uslu ile Satı Uslu tutuklandı.

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BABAYA 24 YIL HAPİS, ANNEYE BERAAT

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan anne Satı Uslu ise katılmadı. Hasan Uslu, mahkemede suçlamaları reddedip kızını öldürmediğini savundu. Yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle cezaevinde koronavirüs tehlikesi altında olduğunu öne süren Uslu, 20 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Hasan Uslu'nun 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanık hakkında 'haksız tahrik' hükümleri uygulayarak cezayı 24 yıl olarak kararlaştırdı. Heyet, ayrıca sanığın eyleminden sonraki davranışları nedeniyle cezasında başkaca indirim uygulanmamasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Satı Uslu'nun cinayet davasından delil yetersizliği dolayısıyla beraatini, 'suçu bildirmeme' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

(DHA)

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