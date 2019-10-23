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Edirne Devlet Tiyatrosu "perde" demeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Tiyatroya sahip olmak güzel, Edirne'de devlet tiyatrosuna sahip olmak daha güzel. Devlet tiyatrosunu 4,5 ay gibi kısa süre içerisinde tepeden tırnağa hazır hale getirebilmek mutlulukların en güzeli" - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Burada devlet tiyatrosunun olmasının hem Balkanlar'daki soydaşlarımız hem Edirne halkı hem de eğitim öğretim gören öğrencilerimiz açısından son derece yararlı olacağını düşünüyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi kervansarayda kurulan Devlet Tiyatroları sahnesinde gelecek hafta "perde" denilecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümünde yapımı son aşamaya gelen tiyatro sahnesi çalışmalarını inceleyerek, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den bilgi aldı.

Sahnesi, seyirci bölümü, ışık ve perdeleri hazır olan tiyatro sahnesinin gelecek hafta açılması planlanıyor.

Vali Canalp, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Edirne'de devlet tiyatrosunun açılacak olmasının büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Tiyatronun kurumların iş birliğinde açılışa hazır hale getirildiğini belirten Canalp, şöyle devam etti:

"Edirne'de devlet tiyatromuzu açmış olacağız. Edirne'ye vermiş olduğumuz sözün hızlı şekilde hayata geçirilmesinde her türlü desteği sağlayan, başta sayın Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne ve ekibine teşekkür ediyorum. Koruma kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Çevre Vakfındaki arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatroya sahip olmak güzel, Edirne'de devlet tiyatrosuna sahip olmak daha güzel. Devlet tiyatrosunu 4,5 ay gibi kısa süre içerisinde tepeden tırnağa hazır hale getirebilmek mutlulukların en güzeli."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt da Edirne'de devlet tiyatrosu açma fikri üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Böylesine tarihi bir mekanda tiyatronun çok daha güzel olacağını düşündük ve çalışmalara başladık." dedi.

Bakanlık, Edirne Valiliği, Devlet Tiyatrosu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün iş birliği yaptığını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bazı şehirlerimizde yeni sahneler açıldı ama Edirne ayrı bir şehir. Burada devlet tiyatrosunun olmasının hem Balkanlar'daki soydaşlarımız hem Edirne halkı hem de eğitim öğretim gören öğrencilerimiz açısından son derece yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu sene Devlet Tiyatrosunun 70'inci yılı. 70'inci yılımızda Edirne'de bir bölge tiyatrosu açıyor olmaktan son derece mutluyuz."

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