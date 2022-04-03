Edirne, Elazığ ve Erzincan sahur vakti ne zaman? Edirne, Elazığ ve Erzincan iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Edirne, Elazığ ve Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Edirne, Elazığ ve Erzincan'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

EDİRNE, ELAZIĞ VE ERZİNCAN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Edirne, Elazığ ve Erzincan'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

EDİRNE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ERZİNCAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



