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Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:48 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" adlı fotoğraflarına oy veren Kurt, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçti.

Kurt, "Spor" kategorisinde "Su altından kıtalararası yarış", "Milli yüzücüden Tokyo hedefi","Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve "Millilerden asker selam" adlı fotoğraflara oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin oylanmaya değer kalite ve estetikte olduğunu belirten Kurt, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

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AA Yılın Fotoğraf Oylaması Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt

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