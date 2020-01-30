Edirne Emniyet Müdürü Kurt: "Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası çok ağırlaştırıldı"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı suçunu işleyenlere verilen hapis ve para cezalarının artırıldığını söyledi.

Kurt, İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehanede düzenlenen "huzur toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hem hapis hem de para cezalarının artırıldığını anımsattı.

Önceden göçmen kaçakçılığı olaylarında az sayıda tutuklama gerçekleştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Organize kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa genelde onlar tutuklanıyordu. Ama geçen ay sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle artık göçmen kaçakçılarına kötü bir haberim var; bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."

Kurt, hapis cezalarının ise 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabildiğini vurgulayarak "Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar da zannetmesinler ki 'ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak.' İlk başta belki çok farkına varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak." ifadelerini kullandı.