HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne Emniyet Müdürü Kurt: "Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası çok ağırlaştırıldı"

Edirne Emniyet Müdürü Kurt: "Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası çok ağırlaştırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Kurt: "Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası çok ağırlaştırıldı"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı suçunu işleyenlere verilen hapis ve para cezalarının artırıldığını söyledi.

Kurt, İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehanede düzenlenen "huzur toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hem hapis hem de para cezalarının artırıldığını anımsattı.

Önceden göçmen kaçakçılığı olaylarında az sayıda tutuklama gerçekleştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Organize kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa genelde onlar tutuklanıyordu. Ama geçen ay sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle artık göçmen kaçakçılarına kötü bir haberim var; bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."

Kurt, hapis cezalarının ise 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabildiğini vurgulayarak "Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar da zannetmesinler ki 'ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak.' İlk başta belki çok farkına varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak." ifadelerini kullandı.

- Telefonla dolandırıcılığa karşı uyardı

Emniyet Müdürü Kurt, kendini hakim, savcı ya da polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıranların olduğunu anlatarak, " (FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz) diye para isteniyor. Bunlar ne yazık ki devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bununla ilgili mesajlar yayımladığını dile getiren Kurt, bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların emniyete şikayette bulunması gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Oğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapisOğlunu bıçaklayan babaya 3 yıl 9 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Edirne Emniyet Müdürlüğü huzur toplantısı suç

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı

Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

Son dakika: Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

Kritik MGK 4 buçuk saat sürdü! Flaş Libya açıklaması

6,8 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Malatya'da büyük panik! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

Cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.