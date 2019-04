Edirne Emniyet Müdürü Kurt: Göçmenlerin çıkışına izin vermeyeceğiz

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, düzensiz göçmenlerin, sosyal medyada sınırların açılacağı söylentisine inanmamaları gerektiğini söyledi. Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen emniyet müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un anıta çelenk koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende polis teşkilatına ait araçlardan oluşan kortej, geçiş yaptı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis teşkilatının kurulduğu günden itibaren Türk milletinin emrinde olduğunu belirterek, "Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Buna canımızı vermek de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten biz fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Vatanımız ve milletimiz için üzerimize bir görev düştüğünde, bu görevi fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Türk Polis Teşkilatı bugün olduğu gibi, yarın da devletinin ve milletinin emrindedir" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kurt, törenin ardından gazetecilerin Türkiye'de son günlerde sınırların açılacağı söylentisiyle sosyal medya üzerinden ‘Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapıp, örgütlenerek Edirne'ye gelen göçmenlerle ilgili sorularını yanıtladı. Göçmenlerin bu söylentilere inanmamaları gerektiğini ifade eden Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz, bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz. Böyle bir şeyin olması söz konusu dahi olamaz. Ancak provokasyon amaçlı birtakım paylaşımların yapıldığını biz de duyuyoruz. Bunları yakından takip ediyoruz. Böyle şeylere kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Asılsız söylentilere inanıp sınır bölgelerine gelen düzensiz göçmenlerin mağduriyet yaşamalarını istemediklerini dile getiren Kurt, "Son zamanlardaki bu hareketliliğe karşı valimizin verdiği direktifler doğrultusunda jandarma teşkilatımızla birlikte yol kontrollerini ve uygulamalarını sıklaştırdık. Hiçbir şekilde bunlara müsaade etmiyoruz. Aynı zamanda valimizin bölge koordinatörü olması münasebetiyle Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve hatta İstanbul'u içine alacak şekilde yol planlamaları ve koordinasyonları sağlandı. Oradan itibaren kontroller yapılıyor. Hiçbir şekilde böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bunlar, aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar tamamen provokatif amaçlı söylenen şeyler. Hiç kimse bunlara itibar edip de perişan olmasın. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Polis teşkilatı olarak bizim yakalama sayımız bini geçti" diye konuştu.