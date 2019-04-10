Edirne Emniyet Müdürü Kurt: Göçmenlerin çıkışına izin vermeyeceğiz

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, düzensiz göçmenlerin, sosyal medyada sınırların açılacağı söylentisine inanmamaları gerektiğini söyledi. Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü Edirne'de törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen emniyet müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un anıta çelenk koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende polis teşkilatına ait araçlardan oluşan kortej, geçiş yaptı.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis teşkilatının kurulduğu günden itibaren Türk milletinin emrinde olduğunu belirterek, "Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Buna canımızı vermek de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten biz fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Vatanımız ve milletimiz için üzerimize bir görev düştüğünde, bu görevi fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Türk Polis Teşkilatı bugün olduğu gibi, yarın da devletinin ve milletinin emrindedir" dedi.