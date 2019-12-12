Edirne Emniyet Müdürü: Uyuşturucu satanlara hesabını soracağım

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentteki asayiş toplantıları kapsamında Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Menzilahir Mahallesi'ne gitti. Mahalleliyle konuşan Kurt, uyuşturucu konusunda uyarıda bulunup, "Ne pahasına olursa olsun bunları satanlara hesabını soracağım. İnsanın geleceğini zehirleyenlerin hesabını adalet önünde soracağız. Ama bu konuda sizlerden de yardım ve destek bekliyorum" dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kentte her ay yaptığı asayiş toplantılarına bu ay Roman vatandaşların yoğunlukla oturduğu Menzilahir Mahallesi'nde devam etti. Emniyet Müdür Yardımcıları ve Aile ve Sosyal Politikalar yetkilileriyle mahalle kahvesinde gerçekleştirilen toplantıda Emniyet Müdürü Kurt'u Mahalle Muhtarı Ergin Karabayır karşıladı. Kurt, mahalleliyle yaptığı toplantıda özellikle uyuşturucu kullanımı, kadına şiddet ve silahlanma konusunda uyarılarda bulundu.

'UYUŞTURUCU İNSANLIK DÜŞMANI, EN BÜYÜK TEHLİKE'

En büyük sorunlardan biri olan uyuşturucu kullanımı konusuna geniş yer ayıran ve mahalleliye çağrıda bulunan Emniyet Müdürü Kurt, "Çağımızın ve ülkemizin en büyük belası uyuşturucu madde. Benim şahsi kanaatim bu diğer ülkelerin aile yapısını, Türk gencini, Türk milletini tahrip etmek, yıkmak için bilinçli olarak gönderdiklerini düşünüyorum. Madde yakalıyoruz, 7- 8 ülke geçiyor ama hiçbirisi yakalamıyor. Sadece Türkiye bütün Avrupa'nın yakaladığından fazla uyuşturucu yakalıyor. Biz ne diyoruz Türkiye olarak? Evet bu insanlık düşmanı, çok büyük bir tehlike. Kime giderse gitsin önlememiz lazım. Türk gencine de, Alman gencine de gitse mutlaka bu insanlık düşmanı şeyi önleyelim diye canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.