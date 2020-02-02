Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

"Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bazı kriterler koydu. Genel Müdürlüğümüz de bu konuyla ilgili bizi denetliyor. Biz de bu denetlemeyi analiz edip, ona göre tedbir geliştiriyoruz. 'Hangi il ne yapıyor, uyuşturucu madde konusunda operasyon yapmış mı, satıcı ya da uyuşturucu yakalamış mı, bu konularla ilgili başka illerle koordine kurmuş mu?' gibi kriterler... Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmede 2019 yılında büyükşehirler dışında kendi kategorimizdeki iller arasında uyuşturucuyla mücadelede en başarılı il olduk. Bunu da gururla söylüyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasının sonucudur bu."

