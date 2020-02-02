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Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmede 2019 yılında büyükşehirler dışında kendi kategorimizdeki iller arasında uyuşturucuyla mücadelede en başarılı il olduk"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde iller arasında değerlendirme yapıldı.

Polis sorumluluk bölgesi 200-400 bin nüfuslu illerde yapılan değerlendirmede Edirne, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye birincisi seçildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerine plaketi, 24 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.

- Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Edirne'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl 483 olaya müdahale edildi, 732 şüpheliye "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan 227, uyuşturucu kullanmak suçundan 505 şüpheliye işlem yapılırken, 97 zanlı da tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl gerçekleştirdiği operasyonlarda, 165 kilo 587 gram likit eroin, 15 kilo 407 gram eroin, 898 kilo 577 gram sukunk, 14 kilo 767 gram bonzai, 18 bin 305 ecstasy hap, 53 kilo 27 gram esrar, 170 gram metamfetamin, 12 gram kokain, 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

- "Gece gündüz bu işin peşindeyiz"

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yaptığı açıklamada, devletin, uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Uyuşturucuyu bırakmak isteyen kişiye öncelikle ailesinin destek olması gerektiğini belirten Kurt, "Eskiden aile 'kol kırılır, yen içinde kalır' diyerek bunları söylemiyordu. Şimdi kardeşi uyuşturucu kullanan abla bize ihbarda bulunuyor. İllallah etmiş, can güvenliğinden korkan anne ve baba bize gelebiliyor." dedi.

Uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Kurt, şu bilgileri verdi:

"Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bazı kriterler koydu. Genel Müdürlüğümüz de bu konuyla ilgili bizi denetliyor. Biz de bu denetlemeyi analiz edip, ona göre tedbir geliştiriyoruz. 'Hangi il ne yapıyor, uyuşturucu madde konusunda operasyon yapmış mı, satıcı ya da uyuşturucu yakalamış mı, bu konularla ilgili başka illerle koordine kurmuş mu?' gibi kriterler... Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmede 2019 yılında büyükşehirler dışında kendi kategorimizdeki iller arasında uyuşturucuyla mücadelede en başarılı il olduk. Bunu da gururla söylüyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışmasının sonucudur bu."

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Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt Emniyet Genel Müdürlüğü Madde bağımlılığı uyuşturucu

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