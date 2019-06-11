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Edirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 01:53 | Son Güncelleme

EDİRNE Tren Garı'nda, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 göçmen yakalandı.

Edirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Tren Garı'nda, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 göçmen yakalandı. Tren gara yanaşırken atlayarak kaçtığı belirlenen 4 kaçağın yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Edirne Tren Garı'nda polis, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 kaçak göçmen yakaladı. Polis tren gara gelmeden haraket halindeki trenden atlayarak tel örgüleri aşıp kaçan 4 kişinin daha olduğunu belirledi. Ekipler kaçak göçmenleri bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 42 göçmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Edirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyorEdirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyorEdirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyorEdirne Garı'nda 42 göçmen yakalandı, trenden atlayan 4 kişi aranıyor

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