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Edirne için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne fırtına rüzgar

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