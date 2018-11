"Edirne İstanbul'u fetheden şehirdir"

Vedaların hüzünlü olduğunu ancak Edirne'den hüzünlü ayrılmadığını aktaran Özdemir, Edirnelilere vefakarlığından dolayı teşekkür etti.

Edirnelilerin hemşehrisi olduğunu dile getiren Özdemir, tüm Edirnelilerden helallik istedi.

\

- "Gül verenin elinde gül kokusu kalır"

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Vali Özdemir'i kadirşinas kent Edirne'den uğurladıklarını belirterek, "Bir Çin atasözü şöyle der, 'Gül verenin elinde gül kokusu kalır'. Sayın Valimiz Edirne'de kimle temas içerisinde olmuşsa, kimle iletişim kurmuşsa çok güzel izlenimler bıraktı. Her zaman her coğrafyada, her köyde güzel duygularla bizden ayrılıyor. Ben kendisinden görmüş olduğum ulvi meziyeti aktarmak istiyorum. Odasına her girdiğimde Sayın Valim önünü ilikliyor ve bizi bu şekilde karşılıyor. Böyle bir ulvi davranış görmedim meslek hayatımda. Gerçekten kendisi bize hakkını helal etsin. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız kusurlarımızda hep tolere edici oldu sayın valimiz." diye konuştu.

\

- "Unutmak istersin aklına düşer"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Özdemir'i Edirne'den bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurladıklarını ifade etti.