"Edirne İstanbul'u fetheden şehirdir"

EDİRNE (AA) - Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, kentten ayrıldı.

Özdemir, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2,5 yıldır Edirne'yi Edirneliler'le yaşamaya ve anlamaya çalıştığını söyledi.

Edirne'yi ruhuyla yaşadığını belirten Özdemir, "Artık bütün hücrelerime kadar her tarafta Edirne var. Artık bundan sonra hem ruhum hem de bedenimle ben Edirneliyim. Çünkü Edirne benim yaşamıma gerçekten çok önemli katkılar sundu, bakış açımı ve hayat felsefemi değiştirdi. Özellikle medeniyet anlayışıma çok önemli katkılar sundu çünkü Edirne İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir." dedi.

Edirne'nin İstanbul'u fetheden şehir olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu medeniyet öyle bir medeniyet olmuş ki bütün dünyaya barış getirmiş ve sizler de hala bu kadim medeniyetin bütün özelliklerini ruhunuzda, bedeninizde, şehrinizde taşıyorsunuz ve gelenlere de bunu aktarıyorsunuz. Bundan dolayı sizlere minnettarım. Edirne var olduğu için biz burada valiyiz, kaymakamız, müdürüz, memuruz. Biz olduğumuz için Edirne yok, Edirne olduğu için biz varız ki geliyoruz burada, Edirne için ülkemiz için ve insanlık için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizin yaptığınız işlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl işleri yapan ve Edirne'ye sahip çıkan sizlersiniz. Sadece biz işin koordinasyonunda, bazen bir yol göstermesi olursa o kadar etkimiz var, onun dışında burada yapılan bütün işlerin sahibi ve bundan sonra sahip olacak olan da sizlersiniz."