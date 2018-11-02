"Edirne İstanbul'u fetheden şehirdir"

EDİRNE (AA) - Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, kentten ayrıldı.
Özdemir, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2,5 yıldır Edirne'yi Edirneliler'le yaşamaya ve anlamaya çalıştığını söyledi.
Edirne'yi ruhuyla yaşadığını belirten Özdemir, "Artık bütün hücrelerime kadar her tarafta Edirne var. Artık bundan sonra hem ruhum hem de bedenimle ben Edirneliyim. Çünkü Edirne benim yaşamıma gerçekten çok önemli katkılar sundu, bakış açımı ve hayat felsefemi değiştirdi. Özellikle medeniyet anlayışıma çok önemli katkılar sundu çünkü Edirne İstanbul'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir." dedi.
Edirne'nin İstanbul'u fetheden şehir olduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu medeniyet öyle bir medeniyet olmuş ki bütün dünyaya barış getirmiş ve sizler de hala bu kadim medeniyetin bütün özelliklerini ruhunuzda, bedeninizde, şehrinizde taşıyorsunuz ve gelenlere de bunu aktarıyorsunuz. Bundan dolayı sizlere minnettarım. Edirne var olduğu için biz burada valiyiz, kaymakamız, müdürüz, memuruz. Biz olduğumuz için Edirne yok, Edirne olduğu için biz varız ki geliyoruz burada, Edirne için ülkemiz için ve insanlık için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sizin yaptığınız işlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl işleri yapan ve Edirne'ye sahip çıkan sizlersiniz. Sadece biz işin koordinasyonunda, bazen bir yol göstermesi olursa o kadar etkimiz var, onun dışında burada yapılan bütün işlerin sahibi ve bundan sonra sahip olacak olan da sizlersiniz."
Vedaların hüzünlü olduğunu ancak Edirne'den hüzünlü ayrılmadığını aktaran Özdemir, Edirnelilere vefakarlığından dolayı teşekkür etti.
Edirnelilerin hemşehrisi olduğunu dile getiren Özdemir, tüm Edirnelilerden helallik istedi.
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- "Gül verenin elinde gül kokusu kalır"
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de Vali Özdemir'i kadirşinas kent Edirne'den uğurladıklarını belirterek, "Bir Çin atasözü şöyle der, 'Gül verenin elinde gül kokusu kalır'. Sayın Valimiz Edirne'de kimle temas içerisinde olmuşsa, kimle iletişim kurmuşsa çok güzel izlenimler bıraktı. Her zaman her coğrafyada, her köyde güzel duygularla bizden ayrılıyor. Ben kendisinden görmüş olduğum ulvi meziyeti aktarmak istiyorum. Odasına her girdiğimde Sayın Valim önünü ilikliyor ve bizi bu şekilde karşılıyor. Böyle bir ulvi davranış görmedim meslek hayatımda. Gerçekten kendisi bize hakkını helal etsin. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız kusurlarımızda hep tolere edici oldu sayın valimiz." diye konuştu.
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- "Unutmak istersin aklına düşer"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Özdemir'i Edirne'den bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurladıklarını ifade etti.
Özdemir'in makam aracındaki Türk bayrağını hiçbir zaman yere indirmediğini belirten Hacıoğlu, şunları söyledi:
"Dimdik tuttunuz. Gururlu ve şerefli halinizle gidiyorsunuz. Aslında vedalar duygusaldır ama bunda bence duygusallığa gerek yok. Sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Rahmetli Karakoç'un bir dörtlüğü var Sayın Valim, 'Gerçeğin hayalden en bariz farkı, uzağa atarsın yakına düşer. Öyle insanlar, öyle olaylar var ki unutmak istersin aklına düşer.' Siz bizim hep aklımızda ve gönlümüzde olacaksınız. Yolunuz açık olsun, ailenizle huzur ve mutluluk içinde yaşayın. Devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Güler, Özdemir'e hediye takdim etti.
Özdemir, kendini uğurlamaya gelen kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli sporcular, valilik çalışanlarıyla vedalaştıktan sonra Edirne'den ayrıldı.
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