Edirne İtfaiyesi, halka güven veriyor

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası yatakhanesinden, spor salonuna; eğitim odasından, ekipmanlarına kadar birçok konuda örnek oluyor. Uluslararası standartlarda hizmet veren Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, düzenlenen çeşitli eğitimler ve yeni ekipmanlarla gelişmeye devam ediyor.

Edirne Sanayi Sitesi yanındaki alanda kapsamlı bir projeyle inşa edilen İtfaiye Müdürlüğü binasında tüm araçların park edebileceği garajlar yer alıyor. Tüm ekipmana sahip eğitim odasının yer aldığı binada aynı zamanda yatakhane, spor salonu, misafirhane, yemekhane, depo ve araç bakım atölyesi bulunuyor. Ayrıca binanın girişinde oluşturulan haber alma merkeziyle, itfaiye ekipleri olaylara anında müdahale ediyor.

50 personelin görev yaptığı binada, görevli personel her gün düzenli olarak mevcut spor salonunda kondisyon çalışması yapıyor. 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde görev yapan itfaiye personeli, şehrin herhangi bir mevkiinden gelen yangın ihbarına en geç 5 dakika içerisinde ulaşıyor. İtfaiye araçlarının herhangi bir müdahaleye acil çıkışı için, D-100 karayolu kenarında bulunan binanın önüne trafiği acil durdurmak için trafik ışıklı bariyer de konuldu.

Tam donanımlı 12 araç

Araç filosunu da güçlendiren İtfaiye Müdürlüğünde şu anda tam donanımlı 12 araç bulunuyor. Bu araçlardan biri de, Trakya’da tek olma özelliğine sahip olan ve belediyenin AB projesi kapsamında bünyesine kattığı kaza kırım ve kurtarma aracı oldu.

İtfaiye binası aynı zamanda bir eğitim merkezi haline geldi. Binada bulunan eğitim odasında ise bugüne kadar çok sayıda yangın, kurtarma ve ilkyardım eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğü personeli ve Sağlık İşleri Birimi işbirliğinde koordineli yapılan eğitimlere Edirne merkezdeki çok sayıda okulun öğrencisi, çeşitli resmi kurum personeli ile ilçelerde belediye ve resmi kurumlarda görev yapan personel katıldı. Binanın faaliyete geçmesinden sonra 2 bin 554 kişiye yangın ve kurtarma, 525 kişiye de ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, itfaiye teşkilatının birinci önceliğinin canı korumak ve kurtarmak olduğunu belirterek, "Göreve başladığımızda İtfaiye Müdürlüğünün içerisinde bulunduğu durum içler acısıydı. İlk işimiz modern bir bina yaparak, canımızı emanet ettiğimiz itfaiye teşkilatımızı sağlamlaştırmak oldu" dedi.