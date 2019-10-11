Edirne Kitap Fuarı kapılarını açtı 

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi'nce, bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 'Kitap Fuarı' törenle kapılarını açtı.

Edirne Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği ve bu yıl 48 yayınevinden 74 yazarı ağırlayacak Kitap Fuarı, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci-yazar İsmail Saymaz, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet dileyip sözlerine başladı. Fuara ilginin yoğun olduğunu 70 yayınevinin başvuru yaptığını ancak 48 yayınevine yer verebildiklerini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Edirne'de 2 yıl önce kitap fuarına gelen ziyaretçi sayısı 45 bindi. Edirneliler, Türkiye genelinde nüfusa göre kitap okuma oranlarında oldukça yukarılarda. Gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okumaktan vazgeçmemesi gerekir. Bu yıl yer darlığı nedeniyle 70'in üzerinde yayınevi başvurdu ancak 48 yayınevine verebildik. İsterdik ki, tümüne yer açabilelim ama kısa bir süre içinde hem kitap fuarını hem de diğer fuarlarımızı yapabileceğimiz bir fuar yerine umuyorum ki Edirne'yi kavuşturacağız."