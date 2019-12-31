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  4. Edirne 'Korku' gecesine hazırlanıyor

Edirne 'Korku' gecesine hazırlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde geçmişi antik çağlara dayanan ‘Bocuk Gecesi’ bu yıl da renkli görüntülere sahne olmaya hazırlanıyor.

Edirne Keşan’a bağlı Çamlıca beldesinde eski Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' 18 Ocak 2020 tarihinde çevre illerden ve hatta yurt dışından binlerce misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Bocuk Gecesi’ne fotoğraf sanatçıları da yoğun ilgi gösteriyor. Köyde, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara tepsi tepsi kabak tatlısı da dağıtacak.

KADİM BALKAN GELENEĞİ

Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkutup, kadim Balkan geleneğini yaşatacak. Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

"BOCUK GELİYOR, KAÇIN"

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

BOCUK GECESİ'NİN TARİHİ

Bocuk Gecesi, Orta Çağ’dan kalma bir gelenek. Balkanlar’daki Hristiyanların ’bojic’ adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, ’Bocuk’ derilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkuturlar. Gecede ’Bocuk’ diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi kışın en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Bocuk Gecesi

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