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Edirne, lastik botta 37 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak, yakalandı.

Edirne, lastik botta 37 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak, yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülçavuş mevkii açıklarında, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, İran ve Azerbaycan uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın, toplam 37 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Edirne, lastik botta 37 kaçak yakalandı

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