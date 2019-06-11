EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği himayelerinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde ikincisinin düzenlediği festivalin açılışı lavanta tarlasında düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, enstitüdeki lavanta tarlasındaki törende yaptığı konuşmada, lavantanın tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki olduğunu söyledi.

Lavanta ekiminin gün geçtikçe yaygınlaştığını belirten Canalp, "Lavanta aynı zamanda turistik bir üründür. Dünyada ve Türkiye'de pek çok örneği var. Lavanta tarlalarını gezmeye gelen ve fotoğraf çektiren yüz binlerce insan var. Bu hafta Edirne lavanta kokuyor. Edirne'yi gezmeye gelen insanlar lavanta tarlalarını da ziyaret ediyorlar." diye konuştu.

Lavanta'nın turizme katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Canalp, bu endüstriyel bitkinin tarımsal olarak faydalarının olduğunu, esansının çıkarılmasıyla uluslararası piyasalarda büyük değer kazandığını bildirdi.

Canalp, "Ama aynı zamanda lavanta bal üretimi söz konusu olduğu zaman monoflora bal olarak, Türkiye'de çok bilinmiyor ama dünyada iyi bir ekonomik değer olarak son derece iyi bir getiri sağlayabiliyor. Dekarı üzerinden elde edeceğimiz 15 kilogram lavanta balı çiftçimize çok büyük bir ekonomik katkı sağlayabiliyor. Lavanta da dünyada şampiyon olan ülkeler var. Bir tanesi Fransa ama dünyanın en büyük üreticisi şu an Bulgaristan bizim komşumuz. Bulgaristan Tarım Bakanlığının 2014 yılında enstitümüze yapmış olduğu ziyaret sonrasında Türkiye'de de Edirne'de de enstitümüz yeni lavanta çeşitlerini üretmeye ve denemeye başladı."