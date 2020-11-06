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Edirne merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:55 | Son Güncelleme

Edirne merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Edirne merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ şüphelisi 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edirne merkezli 16 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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