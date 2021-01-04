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  4. Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

04.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmalarına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ‘askeri mahrem yapılanması’, ‘avukat mahrem yapılanması’nda yer alanların da aralarında olduğu örgütün mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin, Edirne merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Isparta, Siirt, Tokat, Bayburt ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)

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