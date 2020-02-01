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Edirne Milletvekili Aksal’dan, Bakanlara ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın bakan ziyaretlerinde, Edirne’de devam eden kara yolu, hızlı tren gibi altyapı çalışmaları ile Keşan Yayla Balıkçı Barınağı ve baraj projelerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret eden Aksal, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de gerçekleştirilen ulaşım ve altyapı projelerine ilişkin bilgi aldı.Aksal, ziyaretinde Bakan Turhan’a, Edirne Lalapaşa-Hamzabeyli yolu, Keşan-Enez kara yolu, Edirne-Kırklareli Yol Ayrımı-Havza, TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu gibi otoyol projeleri ile tarihi Uzunköprü’nün restorasyonu, Sırpsındığı Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ve Edirne Keşan Yayla Balıkçı Barınağı gibi altyapı ve yatırım projelerinin Edirne ve Türkiye için önemini aktardı.Türkiye’nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi’nin kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak bir proje olduğuna vurgu yapan Aksal, bu projenin sadece Edirne’ye değil, bölgeye ve Türkiye’ye katma değer sağlayacağını, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye büyük katkı vereceğini kaydetti.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile de görüşen Milletvekili Aksal, Edirne’nin İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla çok büyük bir avantaja sahip olduğunu, bu imkanın iyi değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini Bakan Pakdemirli’ye iletti.Yapımı devam eden Hamzadere ve Çakmak barajlarının Edirne ve bölge için önemine dikkati çeken Aksal, Edirne’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi sulama imkanlarının geliştirilmesinin şehrin ve Türkiye’nin ekonomisine olumlu yansıyacağını bildirdi.Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Edirne ve bölgede devam eden projelerle ilgili istişarede bulunarak, 2020 yılı için Çakmak Barajı’na 40 milyon lira, Hamzadere Barajı için de 43 milyon lira ödenek ayrıldığını bilgisini paylaştı.

Edirne Milletvekili Aksal’dan, Bakanlara ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın bakan ziyaretlerinde, Edirne’de devam eden kara yolu, hızlı tren gibi altyapı çalışmaları ile Keşan Yayla Balıkçı Barınağı ve baraj projelerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret eden Aksal, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de gerçekleştirilen ulaşım ve altyapı projelerine ilişkin bilgi aldı.
Aksal, ziyaretinde Bakan Turhan’a, Edirne Lalapaşa-Hamzabeyli yolu, Keşan-Enez kara yolu, Edirne-Kırklareli Yol Ayrımı-Havza, TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu gibi otoyol projeleri ile tarihi Uzunköprü’nün restorasyonu, Sırpsındığı Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ve Edirne Keşan Yayla Balıkçı Barınağı gibi altyapı ve yatırım projelerinin Edirne ve Türkiye için önemini aktardı.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi’nin kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak bir proje olduğuna vurgu yapan Aksal, bu projenin sadece Edirne’ye değil, bölgeye ve Türkiye’ye katma değer sağlayacağını, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye büyük katkı vereceğini kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile de görüşen Milletvekili Aksal, Edirne’nin İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla çok büyük bir avantaja sahip olduğunu, bu imkanın iyi değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini Bakan Pakdemirli’ye iletti.
Yapımı devam eden Hamzadere ve Çakmak barajlarının Edirne ve bölge için önemine dikkati çeken Aksal, Edirne’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi sulama imkanlarının geliştirilmesinin şehrin ve Türkiye’nin ekonomisine olumlu yansıyacağını bildirdi.
Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Edirne ve bölgede devam eden projelerle ilgili istişarede bulunarak, 2020 yılı için Çakmak Barajı’na 40 milyon lira, Hamzadere Barajı için de 43 milyon lira ödenek ayrıldığını bilgisini paylaştı.

Edirne Milletvekili Aksal’dan, Bakanlara ziyaret

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