EDİRNE (AA) - Kültür turizminin önemli şehirlerinden Edirne'de son yıllarda lavanta ile yola çıkılan agro turizmde iddialı devam ediliyor.

Geçen yıl binlerce kişinin katıldığı agro turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla Günleri'nin" bu yıl ikincisi 10-16 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayelerinde Lavanta Tarla Günleri'nin bu yıl ikincisinin düzenleneceğini söyledi.

Etkinlikteki önceliğin lavanta tarımının nasıl yapıldığının anlatılması bunun yanında da agro turizme de katkı sağlamak olduğunu ifade eden Tülek, "Geçen yıl ilkinin gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 30 bin civarında kişi katılmıştı, bu yılda önemli sayıda hem çiftçi hem de turistin katılacağı bilgisini alıyoruz" dedi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kırsalda verimsiz tarlalarda lavanta ekiminin yaygınlaşması için düzenlenen etkinliğin aynı zamanda turizme de önemli ölçüde hizmet ettiğini belirtti.