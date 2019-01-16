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Edirne müzeleri #MüzedeSelfieGünü etkinliği için hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen #MüzedeSelfieGünü etkinliği kapsamında, Edirne'de müze ziyaretçileri kültürel miraslarla öz çekim gerçekleştirdi - Etkinlik için müzelere giden ziyaretçileri, tarihi kostümler giyen görevliler karşıladı

EDİRNE (AA) - Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen #MüzedeSelfieGünü etkinliği kapsamında, Edirne'de müze ziyaretçileri kültürel miraslarla öz çekim gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve özel müzelere giden ziyaretçiler, tarihi kostümler giyen görevliler tarafından karşılandı.

Ziyaretçiler de hem kültürel varlıklar hem de kostüm giyen görevlilerle öz çekim yaptı. Yapılan çekimler #MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversiteye bağlı Sağlık Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın bir eseri, bir yerin tanınırlığı ve bilinirliği artırdığını söyledi.

Dünyada hemen hemen herkesin sosyal medya kullandığını belirten Tabakoğlu, "Biz de müzemizin daha çok tanınması için sosyal medyayı önemsiyoruz ve kullanıyoruz. #MüzedeSelfieGünü'nü de bir fırsat olarak gördük. Biz müzemizde Osmanlı'nın yaşadığı dönemi canlandırıyoruz. Çalışanlarımız da Osmanlı kıyafeti giyiyorlar, ziyaretçilerimiz de bu anlamda güzel fotoğraflar çektiriyor." dedi.

- "Müzelere ziyarette ciddi artış var"

Etkinliğe Türk İslam Eserleri Müzesi'nde katılan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Edirne'de 8 müzenin hizmet verdiğini belirtti.

Edirne'nin İstanbul ve Ankara 'dan sonra en çok özel müzenin ziyaret edildiği üçüncü şehir olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Ziyaretçi rakamı 2018'de 800 binlere ulaştı. Açılmasını beklediğimiz iki müzemizle bu rakamın yıllık 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. #MüzedeSelfieGünü etkinliği Bakanlığımız tarafından da uygulanmaktadır, dünyanın her tarafında şu anda, aynı anda 'Selfie Günü' olarak icra edilmektedir. Biz de bugüne özel bir konsept hazırladık, vatandaşlarımız mehteran kıyafetli görevlilerimizle fotoğraf çektirebilirler." diye konuştu.

Müzede öz çekim yapan Seda Bekar ve Merve İstil de tanıtımda sosyal medyanın gücünün tartışılmaz olduğunu anlatarak, etkinliğin yılda birkaç kez yapılması gerektiğini ifade etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzede Selfie Günü Osmanlı teması özçekim

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