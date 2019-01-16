Edirne müzeleri #MüzedeSelfieGünü etkinliği için hazırlandı

EDİRNE (AA) - Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen #MüzedeSelfieGünü etkinliği kapsamında, Edirne'de müze ziyaretçileri kültürel miraslarla öz çekim gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve özel müzelere giden ziyaretçiler, tarihi kostümler giyen görevliler tarafından karşılandı.

Ziyaretçiler de hem kültürel varlıklar hem de kostüm giyen görevlilerle öz çekim yaptı. Yapılan çekimler #MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversiteye bağlı Sağlık Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyanın bir eseri, bir yerin tanınırlığı ve bilinirliği artırdığını söyledi.

Dünyada hemen hemen herkesin sosyal medya kullandığını belirten Tabakoğlu, "Biz de müzemizin daha çok tanınması için sosyal medyayı önemsiyoruz ve kullanıyoruz. #MüzedeSelfieGünü'nü de bir fırsat olarak gördük. Biz müzemizde Osmanlı'nın yaşadığı dönemi canlandırıyoruz. Çalışanlarımız da Osmanlı kıyafeti giyiyorlar, ziyaretçilerimiz de bu anlamda güzel fotoğraflar çektiriyor." dedi.