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Edirne polisi, gece yarısı başıboş atları kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir sitenin girişini kapatan başıboş atlar, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir sitenin girişini kapatan başıboş atlar, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Edirne'de Roman vatandaşların yük taşımak için kullandığı atlar, zaman zaman sokaklara bırakılıyor. Yola çıkan atlar, trafikte de tehlike yaratıyor. Dün gece yarısı Barutluk Mahallesi'nde bir sitenin yakınındaki çöp konteynerlerine atılan yemek artıklarını yiyen atlar, ardından sitenin kapısının önüne geldi. Site sakinleri, evlerine giremediklerini iddia edip, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 10 atı, site önünde yatarken buldu. Atları uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından atlar uzaklaştırdı. ATLAR İÇİN 5 BİN LİRA MAAŞLI ÇOBAN TUTULMUŞTU Edirne'de başıboş atların toplanıp bakımları yapılması için 2 yıl önce dönemin Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, tarafından 5 bin lira maaşla bir çoban tutulmuş, yakalanan atlar bir dönem ahırda bakılmıştı. Aldığı maaşla Türkiye gündemine oturan çobanın, atları yakalamakta zorlandığını söyleyip işi bırakmasının ardından tekrar başıboş dolaşmaya başlayan atların toplanması, geçtiğimiz ay Edirne Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü arasında yetki tartışmasına neden olmuştu. İki kurumun da sahip çıkmadığı atlar kent sokaklarında başı boş gezmeyi sürdürüyor.

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