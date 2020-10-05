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Edirne polisinden Azerbaycan’a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 19:31 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan’a destek verdi.Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırı şüphe üzerine durduran Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 212 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan’a destek verdi.
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırı şüphe üzerine durduran Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 212 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polisler, ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan’a destek verdi. Gözaltına alınan tırdaki 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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