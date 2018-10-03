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Edirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için planlar yaptığı ve Rus işgalinin ardından birçok bölümü yok olan Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için 3 yıllık aradan sonra kazı çalışmaları yeniden başladı.

Edirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için planlar yaptığı ve Rus işgalinin ardından birçok bölümü yok olan Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için 3 yıllık aradan sonra kazı çalışmaları yeniden başladı. 6 ay içinde tamamlanacak ilk ören yeri projesi kapsamında, sarayın kalbin olan Cihannüma Kasrı'nın yanı sıra Osmanlı Mutfak Müzesi, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı Müzesi ortaya çıkarılacak.
Edirne'de 1450 yılında Osmanlı padişahı 2'nci Murat döneminde yapımına başlanan, 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde de inşası tamamlanan Edirne Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi'nin kazı çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılıyor. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, tahta çıkıp İstanbul'u fetih planlarını yaptığı saraydaki Cihannüma Kasrı, Osmanlı Mutfak Müzesi, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı Müzesi canlandırılacak.
'6 AY SONRA ÖREN YERİ OLARAK HİZMETE AÇILACAK'
Osmanlı-Rus Savaşı'nda cephanelik olarak kullanılan saray, düşmanın eline geçmesin diye patlatıldıktan sonra büyük bir yıkıma uğramış ve zamanla yok olmaya yüz tutmuştu. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaklaşık 6 ay sonra bitirilmesi planlanan ilk ören yeri projesinde dinlenme ve kahve molası yerleri, gezi parkurları, Osmanlı Mutfak Müzesi, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı Müzesi'nin düzenleneceğini söyledi. Hacıoğlu, "Böylece Edirne'nin ilk ören yeri projesi 6 ay sonra hayata geçmiş olacak. Bununla beraber Sarayiçi'nde bir de kazı çalışması devam etmektedir. 3 yıldır ara verilen bu kazı çalışması müzemiz ile Trakya Üniversitesi ortaklığıyla yürütülüyor. Bu kazıda bugüne kadar sarayın bilenmeyen yerlerinin ortaya çıkmasını, ören yeri projesinin daha da zenginleştirilmesini, gelen ziyaretçilere daha ilgi çekici eserlerin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam edecek" dedi.
'FATİH SULTAN MEHMET'İN SARAYI AYAĞA KALKACAK'
'Fatih'in Sarayı' diye bilinen tarihi mekandaki Cihannüma Kasrı'nın tekrar ayağa kaldırmasıyla sarayın ziyaretçi akınına uğramasını beklediklerini ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:
"Edirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı'dır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Cihannüma Kasrı'dır. Cihannüma Kasrı ile ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri kuruldan geçti, Bakanlığımıza teklif edildi. Umuyorum 2019 yılında yatırım programında olacak ve çok kısa sürede ayağa kalkacak. Zaten Sarayiçi ören projesi, saray kazıları ve akabinde Cihannüma'nın yapılmasıyla bizim Edirne Sarayımız şekillenmiş olacak. Çünkü Cihannüma sarayın kalbidir, can damarıdır. İstanbul'u fetheden Osmanlı medeniyetinin şekillendiği yer Edirne ise bu Edirne'nin kalbi olan Cihannüma Kasrı'nda bütün planlar yapılmıştır. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetih etme planlarını burada yapmıştır. Bu manada Cihannüma'nın ihyası, ziyaretçiye açılması çok önemlidir."
'YERLİ VE MİLLİ SARAY'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tamamen Osmanlı tarafından yapılan sarayın yerli ve milli olduğunu belirtti. Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Burası sıfırdan Osmanlı tarafından kurulan, Osmanlı tarafından ihya edilen, Osmanlı tarafından ortadan kaldırılan ve şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayağa kaldırılan, yeniden ihyası planlanan bir Sarayiçi ören yeri projesidir. Ve tamamen yerli ve millidir. İstanbul'un fethinden sonra Edirne Sarayı asla özelliğini yitirmemiştir. 17'nci yüzyılın sonlarına kadar padişahlar Edirne ile irtibatı sağlamışlardır. Örneğin 2'nci Beyazıt, Fatih'in oğlu çocuklarının sünnetini burada yapmıştır. 4'üncü Mehmet burada yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, en çok sevdiği eşi Hürrem Sultan ile arası bozulduğu zaman mutlaka onu Edirne'ye göndermiştir. Yani siz bu Sarayiçi'nde gezerken Hürrem Sultan'ın gözyaşlarının üzerine basarak gezersiniz. Onun üzüntülerini, onun sevinçlerini burada görürsünüz. Bu manada Edirne Sarayı 17'nci yüzyılın sonuna kadar el atılmıştır. Av yapılmıştır. Hatta yabancı devlet adamları burada kabul edilmiştir. Edirne Sarayı, İstanbul Osmanlı'nın başkenti olmasına rağmen özelliğini hiç yitirmemiştir" dedi.
Edirne Sarayı kazısında çok sayıda çömlek kırıkları bulunurken, temel duvarlar da ortaya çıkmaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Edirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyorEdirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyorEdirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyorEdirne Sarayı'nın kalbi Cihannüma Kasrı ayağa kaldırılıyor

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