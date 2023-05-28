EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Edirne 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına giderek oylarını kullandı. Edirne 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Edirne'nin ilçeleri olan Enez seçim sonuçları, Havsa seçim sonuçları, İpsala seçim sonuçları, Keşan seçim sonuçları, Lalapaşa seçim sonuçları, Meriç seçim sonuçları, Süloğlu seçim sonuçları, Uzunköprü seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

