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EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?

27.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için nefesler tutuldu. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından seçim sonuçları açıklanmaya başlanacak. Edirne 2. tur Cumhurbaşkanlığı oy oranları ve seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?

Edirne 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek ve oylarını kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçları il il açıklanacak.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Edirne'nin ilçeleri olan Enez seçim sonuçları, Havsa seçim sonuçları, İpsala seçim sonuçları, Keşan seçim sonuçları, Lalapaşa seçim sonuçları, Meriç seçim sonuçları, Süloğlu seçim sonuçları, Uzunköprü seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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