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Edirne Sınırında Donarak Ölen Göçmen Sayısı 16'ya Yükseldi

03.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne sınırında Yunanistan tarafından geri itilen ve kabul edilmeyen göçmenlerde can kaybı sayısı artıyor. Edirne Valiliği’nin son açıklamasına göre donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 16’ya yükseldi

Edirne Sınırında Donarak Ölen Göçmen Sayısı 16'ya Yükseldi

Edirne sınırında Yunanistan tarafından geri itilen ve kabul edilmeyen göçmenlerde can kaybı sayısı artıyor. Edirne Valiliği’nin son açıklamasına göre donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 16’ya yükseldi.

Edirne’nin İpsala ilçesinin Paşaköy sınır bölgesinde Yunan kuvvetleri tarafından sınırdan alınmayarak Türkiye tarafına itilen göçmenlerin can kayıpları artıyor. Bölgedeki soğuk hava koşulları nedeniyle donarak ölen göçmenlerin sayısı 16’ya ulaştı.

Edirne Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan son açıklamada “Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur” denildi.

Jandarma ve emniyet ve AFAD ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. Yunanistan tarafından geri itilen göçmen sayısının 22 kişi olduğu belirtiliyor.

Göçmenlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulunarak tepki göstermişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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