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Edirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'de son 10 ayda sınır devriyesi askerler, jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 59 bin 675 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- YUNANİSTAN ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'de son 10 ayda sınır devriyesi askerler, jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 59 bin 675 kaçak göçmen yakalandı.
Yaşadıkları ülkelerden ekonomik ya da savaş nedeniyle ayrılan kaçaklar, Avrupa'ya gitmek için Edirne'yi tercih ediyor. Yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek isteyen kaçaklar 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı sıkı denetimler sonrasında yakalanarak işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Sağlık taramasından geçirilen ve yaklaşık 5 milyon liraya inşa edilen barınmaevinde tutulan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklar ardından ülkelerine teslim ediliyor.
10 AYDA YAKLAŞIK 60 BİN KAÇAK
Edirne Göç İdaresi verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında son yılların en yoğun yakalaması gerçekleştirildi. 2015 yılında 21 bin 953, 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731 'düzensiz göçmen' yakalanırken bu yılın ilk 10 ayında bu rakam 59 bin 675'e çıktı. Avrupa ülkelerine gitmek isterken sınırda yakalananlar arasında en çok sırasıyla Suriye, Afganistan ve Pakistanlı kaçaklar yer alıyor.

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Edirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandıEdirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandıEdirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandıEdirne sınırlarında 10 ayda 59 bin 675 kaçak yakalandı

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