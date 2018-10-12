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"Edirne: Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Edirne gerçekten çok müstesna, özel, bir mücevher gibi asla bitmeyecek çok kıymetli bir şehir. Her şehre nasip olmayan şeyler yaşamış. Her şeyden önce bir başkent ve bu şeref her şehre nasip olmaz. Üstelik o başkent ki ortaya koyduğu medeniyet dünya tarihine altın izlerle geçmiş, tarihi eserleriyle yaşananlarıyla coğrafyasıyla her şeyiyle muhteşem bir şehir Edirne."

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Edirne gerçekten çok müstesna, özel, bir mücevher gibi asla bitmeyecek çok kıymetli bir şehir. Her şehre nasip olmayan şeyler yaşamış. Her şeyden önce bir başkent ve bu şeref her şehre nasip olmaz. Üstelik o başkent ki ortaya koyduğu medeniyet dünya tarihine altın izlerle geçmiş, tarihi eserleriyle yaşananlarıyla coğrafyasıyla her şeyiyle muhteşem bir şehir Edirne." dedi.

TÜ ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu" TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.

Sempozyumda geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısı, farklı yönleriyle ele alınıyor.

Sempozyumun açılış bölümünde konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin tarihi, kültürü ve yapısıyla farklı bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türklerin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirten Tabakoğlu, "Tarih boyunca Trak kabilelerinden, Makedonya, Roma ve Bizans'a değin birçok kavim ve medeniyetin hakimiyeti altında giren, Anadolu ile Avrupa arasında oldukça stratejik bir konumda bulunan Edirne, 1361 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Bu olay, Türk ve Avrupa tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Edirne'nin fethi, Türklerin Anadolu'dan Balkanlara doğru ilerleyişinin sembolü olduğu gibi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine de kapı aralaması açısından son derece önemlidir. Yaklaşık yüzyıl boyunca Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne, başkentliğin İstanbul'a geçmesinden sonra da önemini korumuştur." dedi.

- "Edirne gerçekten çok müstesna bir şehir"

Edirne'nin Osmanlı padişahlarına ev sahipliği yapan bir kent olduğunu ve "Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı" olarak da tanımlandığını hatırlatan Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Edirne gerçekten çok müstesna, özel, bir mücevher gibi asla bitmeyecek çok kıymetli bir şehir. Her şehre nasip olmayan şeyler yaşamış. Her şeyden önce bir başkent ve bu şeref her şehre nasip olmaz. Üstelik o başkent ki ortaya koyduğu medeniyet dünya tarihine altın izlerle geçmiş, tarihi eserleriyle yaşananlarıyla coğrafyasıyla her şeyiyle muhteşem bir şehir Edirne. Başta II. Bayezid Külliyesi ve Mimar Koca Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere, birçok eser Edirne'nin muhteşemliğini gösteriyor. Bu sempozyumda da Edirne'nin özelliklerini ortaya çıkartıp farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Sempozyum, pazar günü sona erecek.

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