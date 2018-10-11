Edirne Sümbülü turizme kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin yapacağı çalışmalarla Edirne Sümbülü'nün korunup, yaygınlaştırılması ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Çalıştayda nesli tükenme tehlikesi altında olan sümbülün korunması ve şehrin bir değeri olarak ön plana çıkarılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bitkinin Latince adında Edirne ismini barındırması ve bölgenin endemik bir türü olmasından dolayı önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dayan, şöyle konuştu:

"İlk amacımız Edirne Sümbülü'nü korumak, çoğaltmak, tanıtmak ve Edirne'nin bir değeri olarak bunu kullanmak. 1980'li yılların sonuna doğru ilk olarak Edirne-Keşan yolu İbriktepe sapağında keşfedilen bir tür. Daha sonra yapılan çalışmalarda farklı noktalarda tespit edildi. Yapılan çalışmalarla 6 noktada varlığını sürdüren bitkinin birey sayısının yaklaşık 2 bin civarında olduğunu tespit ettik. Bu da bir bitkinin neslinin devamı için kritik bir eşik. Şu anda yaptığımız çalışmalarla bitkinin habitatında tehditleri belirledik. Hem kendi habitatında korumaya hem de gurbette koruma dediğimiz botanik bahçelerinde, laboratuvarlarda üreterek korumaya çalışıyoruz. Çoğaltarak habitatındaki tehditleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Edirne Sümbülü henüz çok bakir bir tür. Bitki üzerinde henüz farmakolojik olarak yapılmış bir çalışma yok. Tıbbi olarak kullanılabilirliğini araştırmak için bu konudaki uzman ekiplerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitkinin doğa turizmi açısından önemli bir değeri olacak. Bu anlamda da çalışmalar yapılıyor."