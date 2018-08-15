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EDİRNE TAHLİYE EDİLEN YUNAN ASKERLERE ÖZEL UÇAK-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 03:07 | Son Güncelleme

Edirne'de cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü.

* YUNAN ASKERLER MEMLEKETİNE GİTTİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Edirne'de cezaevinden tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geniş güvenlik önlemleriyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü. Camları siyah bir minibüsle Çorlu'ya götürülen askerlerin geleceği havaalanında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleriyle geni güvenlik tedbiri aldı. Askerleri taşıyan konvoyu Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç karşıladı. İçeri alınan Yunan askerlerin görüntülenmemesi için basın mensupları havaalanına yaklaştırılmadı.

Türk sınırına 253 metre yasa dışı olarak girdikleri gerekçesiyle 5.5 aydır tutuklu olan askerler Yunanistan'ın gönderdiği özel uçağa bindirilerek ülkelerine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Çorlu Havaalanı

-Alınan önlemler

-Yunan askerler konvoy

-Askerlerin aracı

-Genel görüntüler

Görüntü Çorlu dosyasına geçildi.

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