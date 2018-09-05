EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,428 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,042, en yüksek 1,428 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,042 1,428Ayçiçeği 2,180 2,662
A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı
Rusya'dan Türkiye, Fransa ve Almanya'ya İstanbul'da zirve çağrısı!
Et yiyen bakteri adamın cinsel organını yedi!
İki dev ülke alarm durumunda! Tansiyon çok yüksek
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı