HABER

Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,428 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 6 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,042, en yüksek 1,428 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,042 1,428Ayçiçeği 2,180 2,662

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa buğday fiyat ürün

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.