EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,400 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 16 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,053, en yüksek 1,400 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek
Buğday 1,053 1,400Ayçiçeği 1,801 2,735Kuzu 16,00 20,80Koyun 13,850 13,850
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