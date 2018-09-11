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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,386 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 10 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,062, en yüksek 1,386 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,062 1,386Ayçiçeği 2,311 2,866

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Borsa buğday fiyat ürün

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