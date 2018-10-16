EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,339 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,700, en yüksek 2,339 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 1,700 2,339 Buğday 1,028 1,136 Kanola 1,850 1,850
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