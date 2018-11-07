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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı, en yüksek 2,350 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 2,012, en yüksek 2,350 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 2,012 2,350 Buğday 1,172 1,232

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği Borsa buğday ürün

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