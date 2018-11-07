EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı, en yüksek 2,350 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 2,012, en yüksek 2,350 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 2,012 2,350 Buğday 1,172 1,232
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