Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 5 ton buğday işlem gördü.
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan el değiştirdi.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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