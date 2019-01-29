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Edirne Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen tek işlemde 5 ton buğday işlem gördü.

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,277 liradan el değiştirdi.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği Borsa buğday

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