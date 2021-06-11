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Edirne Ticaret Borsası

11.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,465 liradan satıldı.

Borsada tek işlemde 2 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En Yüksek (TL)BuğdayKg2,4652,465ArpaKg2,3412,347

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