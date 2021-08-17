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Edirne Ticaret Borsası

17.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,510 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,3952,510AyçiçeğiKg2,2712,271

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Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Denizim Eczanesi
Merkez
Gürak Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
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