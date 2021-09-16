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Edirne Ticaret Borsası

16.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,634 liradan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,634 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,5222,634AyçiçekKg4,8515,735

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