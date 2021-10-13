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Edirne Ticaret Borsası

13.10.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,770 liradan işlem gördü

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,770 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,6592,770AyçiçeğiKg6,0596,770

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