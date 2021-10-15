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Edirne Ticaret Borsası

15.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,844 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,7562,844AyçiçeğiKg6,1996,611Süpürge teliKg14,40014,820

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